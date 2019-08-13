"Євросолідарність" вимагає від Офісу президента не ухилятися від е-декларування

Депутати від "Європейської солідарності" мають намір в першу чергу внести на розгляд новообраного парламенту законопроект про зміни до закону "Про запобігання корупції". Про це під час брифінгу заявила віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, представник "Європейської Солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Ми багато працювали і урядом, і цим складом парламенту над тим, щоб виконати всі вимоги по наданню Україні безвізового режиму. Для нас є важливим дотримання всіх вимог, які ми вже впровадили в життя, які вже працюють. З огляду на це, ми вважаємо необхідним першочергово розробити і внести законопроект, який буде передбачати зміни до закону "Про запобігання корупції". Оскільки ви бачите, що будь-якими способами представники команди президента Зеленського зараз намагаються вивести команду, яка працює безпосередньо в Офісі президента України з-під дії цього закону", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Вона нагадала, що всі представники Адміністрації президента Петра Порошенка проходили електронне декларування.

"Ми всі вважали і продовжуємо вважати, що це питання підзвітності, прозорості, відповідності європейським нормам, тому ніяке перейменування Адміністрації на Офіс президента не мають спричиняти ухиляння від відповідальності з електронного декларування працівників Офісу президента України. Я сподіваюся, що інші політичні сили в парламенті підтримують нашу ініціативу і проголосують за те, щоб всі державні службовці, на всіх високих, і політичних в тому числі, посадах продовжували декларувати свої статки так, як це передбачено нашими зобов’язаннями щодо надання Україні безвізового режиму",- наголосила Климпуш-Цинцадзе.

"Ми звертаємося до колег по парламенту, які не входять до монобільшості - це партії "Батьківщина" та "Голос" з пропозицією скоординувати зусилля наших політичних сил для дотримання норми регламенту про пропорційне представництво і керівництво комітетами парламенту. Поки що ми не отримали відповідь, але чекаємо. Скоординувавши зусилля ми зробимо більше для демократії і правильного функціонування Верховної Ради",- сказала вона.

"Представники опозиції мають очолити комітети з питань регламенту та свободи слова - це забезпечить якісний контроль за більшістю партії "Слуга народу" в парламенті", - наголосила перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко.

"Опозиції мають бути передані комітет з регламенту та свободи слова, тим фракціям, які не належать до монобільшості. З цих позицій ми виходимо на консультації і вважаємо, що дуже правильно боротись не за портфелі та крісла, а за принципи організації роботи парламенту, адже не в прізвищах справа",-прокоментувала політик.