"Євросолідарність" закликала негайно створити ТСК по "вагнергейту"

"Я хочу нагадати, що приватна армія "вагнерівців" - це по суті армія Путіна. Тому що у РФ навіть в ЖЕКи призначають з подання Кремля. Всі серійні вбивці знаходяться там на олівці ФСБ і виконують свої страшні злочини на Донбасі – зокрема і збиття МН-17 - виключно із санкції Путіна. І зараз, коли в Гаазі триває трибунал щодо збиття МН-17, українська влада підло підіграла Путіну, коли віддала Цемаха, одного з головних свідків. А потім передала Лукашенку-Путіну повну інформацію про 33 вбивць, яких мали затримати на території України і які б стали свідками злочинів Путіна", - наголошує Ірина Геращенко.

Нардеп підкреслила, що це та інформація, яку "Європейська Солідарність" оприлюднила рік тому у сесійній залі, вимагаючи створити тимчасову слідчу комісію.

За її словами, спецоперація мала увійти в золотий фонд українських спецслужб, до неї були залучені країни НАТО, зокрема, спецслужби США.

"Ми чекаємо, що до кінця місяці буде текстова версія розслідування Bellingcat щодо цього злочину. Але вже зараз розслідувач Христо Грозєв наголошує, що українська влада відмовилася від будь-яких коментарів.

Вона підкреслила, що "ЄС" наполягає, щоб влада припинила "грати з цими речами, з усіма цими своїми підгодованими ТСК" і створила ТСК по "вагнеровцам".

"Тому що це є зрада наших спецслужб це є зрада нашої армії Верховним Головнокомандувачем і його посіпаками", - резюмує Ірина Геращенко.