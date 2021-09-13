"Євросолідарність" офіційно висунула Сущенка кандидатом в депутати у 197-му окрузі

Від партії "Європейська солідарність" у 197-му окрузі на Черкащині кандидатом у народні депутати став Роман Сущенко - відомий журналіст, колишній політв’язень Кремля, перший заступник голови Черкаської обласної ради.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "ЄС" Петра Порошенка під час брифінгу.

"Європейська Солідарність" з самого початку в парламенті 9 скликання позиціонувала себе, і нас позиціонували люди, як парламентський спецназ, який має захищати вибір людей, вибір шляху до ЄС, вибір щодо майбутнього членства в НАТО. І мені надзвичайно приємно, що наша діяльність в парламенті виправдовує очікування людей. Але нас має бути більше. І сьогодні я хочу представити і оголосити рішення з`їзду висунути в Черкаській області по мажоритарному округу до Верховної ради Романа Сущенка. Це легендарна особистість", – наголосив Порошенко.

За його словами, Сущенко - це патріот, професіонал, талановитий журналіст, який довгі роки працював у Парижі.

"Російська ФСБ викрала Романа, кинула його за грати, вимагаючи зрадити і здати Україну. І Роман продемонстрував таку силу, таку твердість, таку любов до України, що засмучені навіть були бандити з російського ФСБ. Нам вдалося разом з трьома тисячами заручників Романа повернути до України. І мені надзвичайно приємно, що Роман прийняв рішення повернутися до Черкаської області, очолити нашу обласну партійну організацію, і внаслідок його наполегливої роботи, близькості з людьми, активною роботою в полі, рейтинг нашої політичної сили між парламентськими і місцевими виборами зріс вдвічі", - зазначає лідер партії.

Порошенко додав, що Сущенко вільно володіє не тільки українською, англійською, французькою, а й сербською, хорватською, трохи боснійською та багатьма іншими мовами.

"Він намагається зробити все для того, щоб привести разом з нашою командою Україну в Європу, і привнести в Черкаську область, в Україну значну частину свого європейського досвіду, своїх європейських зв`язків", - повідомив п’ятий президент.

Лідер "ЄС" переконаний, що Сущенко, як і вся політична сила, яку він очолює поєднує надійність і надію.

"І, отже, твердо переконаний, що ви підтримаєте Романа Сущенка і "Європейську Солідарність" і на виборах буде перемога, буде перше місце", - говорить Петро Порошенко.

У свою чергу, Роман Сущенко запевнив, що "лише з цією командою ми продовжимо курс до ЄС і НАТО і не допустимо проросійського реваншу в Україні".

"Стандарти ЄС - це висока якість життя, економічне зростання, а також продовження курсу на децентралізацію, який гарантує зростання місцевих бюджетів, сталий і поступальний розвиток об’єднаних громад. Європейський шлях для кожного українця це передусім добробут і безпека, це гідні зарплати, робочі місця, виробництво продукції з доданою вартістю. Це якість освіти і медицини, це свобода слова, децентралізація і гарантія прав людини. Ми не допустимо реваншу імперської Росії тут, в Україні. Європейський шлях – це будівництво Європи в Україні", - наголосив Роман Сущенко.

Також стало відомо, що у 184 окрузі на Херсонщині кандидатом у народні депутати від "Європейської солідарності" став відомий фермер, меценат Ігор Йосипенко.

"Ігор Йосипенко - фермер, людина від землі. Людина, яка знає, що таке сільська праця. Людина, яка не є якимось парашутистом, а знає точно проблеми мешканців Херсонської області. Він довів, неодноразово обираючись і перемагаючи на окрузі обласного рівня, зараз дуже достойно і потужно представлятиме "Європейську солідарність" на виборах у Херсонській області", – розповів Петро Порошенко.

До того ж на Вінничині на посаду голови Липовецької ОТГ "Європейська солідарність» висуває вчителя, директора школи, добровольця, учасника АТО Василя Авраменка.

"На посаду голови Липовецької ОТГ ми плануємо висунути неймовірну людину – вчителя, директора школи, людину, яка користується шаленою любов’ю учнів, колективу, містян, які сьогодні поруч з ними. Це неймовірна і фантастична особистість. Людина, яка добровольцем пішла на фронт. Людина, яка в секторі С захищала українську землю і під час АТО, і під час ООС", - повідомив Порошенко.

За словами екс-президента, щойно влада дізналася про ці плани, як мобілізувала Авраменка на збори резервістів.

"Справжнього воїна цим не налякати. І одразу ж після повернення з цих зборів Василь візьме участь у виборах. А моє величезне прохання до мешканців Липовецької об’єднаної громади – ви найрозумніші, найкращі і ви точно не помилитеся", - говорить Порошенко. - Наша спільна перемога - це надія на краще майбутнє для всього українського народу".