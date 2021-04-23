Депутатам від "Європейської солідарності" вдалося зберегти Долинський центр соціальної підтримки дітей та сімей "Теплий дім" на Прикарпатті.

Про це повідомила депутат Київради, голова постійної комісії з питань охорони здоров‘я та соціальної політики Марина Порошенко.

Вона заявила, що Івано-Франківська обласна рада скасувала своє рішення про ліквідацію закладу від 19 лютого цього року.

"Щойно Івано-Франківська обласна рада скасувала своє рішення про ліквідацію дитячого центру "Теплий дім" у м. Долина", - повідомила вона.

За її словами, центр відповідає всім вимогам і стандартам. Зокрема, у закладі є три малі групові будинки, в яких виховуються 31 дитина з-поміж дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 8 дітей з інвалідністю та 26 дітей, які перебувають на обліку з приводу різних захворювань.

Також є денний стаціонар для дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами. Відділення центру сформовані із збереженням родинних зв’язків, вікових, індивідуальних та психологічних особливостей дітей.

Освіту вихованці закладу здобувають в інклюзивних школах м. Долина та Долинської ОТГ. Відповідно відбувається їхня соціалізація та підготовка до самостійного життя, наголосила Марина Порошенко.

"Жодна реформа не може проводитися таким чином, щоб погіршити умови перебування та якість життя дітей", - заявила вона.

Нагадаємо, фракція "Європейська солідарність" в Івано-Франківській обласній раді голосувала проти закриття закладу.

2 березня Марина Порошенко на спільному брифінгу із народними депутатами від "ЄС" у Верховній раді закликала скасувати рішення про ліквідацію дитячого центру.