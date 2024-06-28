В Евросовете выбрали новых руководителей главных институтов ЕС

Так, главы 27 стран Европейского союза согласовали кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен для второго срока на посту главы Еврокомиссии.

Кроме того, одобрили кандидатуру экс-премьера Португалии Антониу Кошты на пост главы Евросовета. Также в Евросоюзе поддержали кандидатуру премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост главы дипломатии ЕС. На своей новой должности она пообещала сделать Европейский союз "эффективным глобальным партнером".

Для утверждения всех трех кандидатур необходима была поддержка так называемого усиленного квалифицированного большинства. Оно достигается одновременным выполнением двух условий: за предложение должны проголосовать не менее 20 из 27 стран-членов (72%), представляющих не менее 65% населения Евросоюза.

Интрига сохранялась вплоть до завершения первого дня саммита, поскольку деликатную тему выбора лидеров отодвинули в самый конец повестки дня, после обсуждения войны в Украине, темы обороны и безопасности ЕС и конфликта на Ближнем Востоке.