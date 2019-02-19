Немає Європи без України, - Туск

За словами президента Європейської ради, хто готовий продати Україну - продає майбутнє ЄС

Нет Европы без Украины. Об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск во время выступления в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Туск подчеркнул, что тот, кто готов продать Украину - продает будущее Европы.

"Позвольте сейчас повторить слова, с которыми я когда-то обратился к лидерам Европейского союза. Только тот, кто солидарен с Украиной, имеет право называться европейцем. Кто готов продать Украину - продает будущее Европы. Не случайно, что те политики, которые ставят под сомнение европейскую интеграцию, ставят под сомнение и целостность Украины. Скажи, что думаешь об Украине, и я буду знать, что ты думаешь о Европе", - заявил президент СЕ.

По его словам, без независимой Украины нет справедливой Европы.

"Здесь и сейчас хочу сказать, что нет справедливой Европы без независимой Украины. Как нет безопасной Европы без безопасной Украины. Нет Европы без Украины", - заявил Туск.

Напомним, глава парламента Андрей Парубий открыл специальное заседание ВР в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. В заседании принимают участие президент Петр Порошенко и Дональд Туск.

Как писало РБК-Украина, Туск подчеркнул, что Европейский союз не смирится ни с одним актом насилия в Азовском море, никогда не признает российскую аннексию Крыма и не откажется от санкций против РФ до прекращения Россией агрессии.

Президент Петр Порошенко поблагодарил Туска за решение Совета Европейского союза о введении "азовского пакета" санкций.