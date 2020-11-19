На Європу припадає майже половина всіх випадків коронавірусу за минулий тиждень

Фото: люди в масці (РБК-Україна)

За минулий тиждень майже половина усіх заражень коронавірусом у світі припадає на країни Європи. На Європу припадає 46% із чотирьох мільйонів заражень коронавірусом.

Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я, передає Euronews

На європейський континент припадає найбільше виявлених заражень, ніж на будь-який інший. Втім, загальна кількість випадків у Європі зменшилася на 10%, порівняно з показниками попереднього тижня - причиною тому стало посилення карантину.

Найстрімкіший приріст нових випадків спостерігався в Австрії - нових заражень виявили на 30% більше, ніж попереднього тижня.

Бельгія наразі має найбільшу кількість смертей від коронавірусу на душу населення - 129 загиблих на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Самоа Туілаепу Саілеле Маліелегаоі заявив, що в країні виявили перший випадок інфікування коронавірусною інфекцією.

Зазначимо, у ВООЗ стурбовані довгостроковими наслідками COVID-19. У перехворілих коронавірусом людей залишаються в середньо - і довгостроковій перспективі хворобливі наслідки, які зачіпають важливі системи організму.