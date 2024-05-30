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Европол провел крупнейшую операцию против киберпреступников, в Украине арестованы трое

Украина, Четверг 30 мая 2024 09:08
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Европол провел крупнейшую операцию против киберпреступников, в Украине арестованы трое Фото: Украина арестовала трех киберпреступников при операции Европола (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Четыре человека были арестованы и более 100 интернет-серверов отключены или заблокированы в ходе скоординированной на международном уровне операции, нацеленной на киберинфраструктуру, используемую для вредоносных программ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европол.

Акция, получившая название "Операция "Финал", была инициирована и проведена Францией, Германией и Нидерландами.

Кроме того, Армения, Болгария, Литва, Португалия, Румыния, Швейцария и Украина также поддержали операцию различными действиями, такими как аресты, допросы подозреваемых, обыски, а также изъятие или удаление серверов и доменов.

Аресты были произведены в Армении (один человек) и Украине (трое). Более 2000 доменов сейчас находятся под контролем правоохранительных органов.

По итогам дней действий человек, причастных к этой преступной деятельности и разыскиваемых Германией, 30 мая 2024 года будут добавлены в Европейский список самых разыскиваемых лиц. Эти лица разыскиваются за причастность к серьезной киберпреступной деятельности.

"Проведя крупнейшую на сегодняшний день международную операцию киберполиции, правоохранительные органы нанесли серьезный удар по сфере киберпреступлений", - заявила Мартина Линк, вице-президент Федерального управления уголовной полиции Германии.

Вредоносное ПО позволяет киберпреступникам тайно подключаться к компьютерам людей во вредоносных целях.

По данным следователей, один из главных подозреваемых заработал не менее 69 млн евро в криптовалюте, сдавая в аренду объекты криминальной инфраструктуры для размещения программ-вымогателей. Операции подозреваемого постоянно отслеживаются, и уже получено юридическое разрешение на конфискацию этих активов при будущих действиях.

Напомним, по данным НБУ, в Украине наиболее популярными мошенническими схемами являются: недоставка товара после предоплаты в сети, звонки от имени банков, фишинг, просьба о помощи через соцсети и т.д.

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