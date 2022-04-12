RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Європол приступив до пошуку активів росіян, на яких накладено санкції

Офіс Європолу (Фото: euractiv.com)
Автор: Константин Широкун

Стартувала загальноєвропейська операція з виявлення та арешту активів підсанкційних росіян. В операції "Оскар" беруть участь всі країни-члени ЄС, а також Євроюст, Frontex та інші організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європолу.

Операція "Оскар" також буде спрямована на підтримку кримінальних розслідувань обходу торгових і економічних санкцій, введених ЄС. Операція "Оскар" триватиме не менше одного року і буде включати в себе ряд окремих розслідувань.

Європол буде централізувати і аналізувати всю інформацію, надану в рамках цієї операції, для виявлення міжнародних зв'язків, злочинних груп і підозрюваних, а також нових тенденцій і моделей злочинної діяльності.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії