Європол приступив до пошуку активів росіян, на яких накладено санкції

Стартувала загальноєвропейська операція з виявлення та арешту активів підсанкційних росіян. В операції "Оскар" беруть участь всі країни-члени ЄС, а також Євроюст, Frontex та інші організації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європолу.
Операція "Оскар" також буде спрямована на підтримку кримінальних розслідувань обходу торгових і економічних санкцій, введених ЄС. Операція "Оскар" триватиме не менше одного року і буде включати в себе ряд окремих розслідувань.
Європол буде централізувати і аналізувати всю інформацію, надану в рамках цієї операції, для виявлення міжнародних зв'язків, злочинних груп і підозрюваних, а також нових тенденцій і моделей злочинної діяльності.
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