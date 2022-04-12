Європол приступив до пошуку активів росіян, на яких накладено санкції

Стартувала загальноєвропейська операція з виявлення та арешту активів підсанкційних росіян. В операції "Оскар" беруть участь всі країни-члени ЄС, а також Євроюст, Frontex та інші організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європолу.

Операція "Оскар" також буде спрямована на підтримку кримінальних розслідувань обходу торгових і економічних санкцій, введених ЄС. Операція "Оскар" триватиме не менше одного року і буде включати в себе ряд окремих розслідувань.

Європол буде централізувати і аналізувати всю інформацію, надану в рамках цієї операції, для виявлення міжнародних зв'язків, злочинних груп і підозрюваних, а також нових тенденцій і моделей злочинної діяльності.