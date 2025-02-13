В Европе составили рейтинг лояльности к автомобильным маркам: кто в лидерах

Победителем в британском рейтинге лояльности стала Toyota - автопроизводитель номер один по объему продаж. Выяснилось, что 75,8% нынешних владельцев автомобилей Toyota намерены снова купить машину этой японской марки: владельцам очень нравится высокий уровень надежности и обслуживания.

На втором месте оказалась Tesla: более 70% владельцев этих электромобилей признались, что купили бы машину этого бренда еще раз. Главными причинами такой высокой лояльности они назвали множество инноваций и заботу об окружающей среде. На третьем месте оказался премиальный бренд Toyota - Lexus.

Особенно они выделили высокий уровень безопасности своих автомобилей. Следом в рейтинге расположились автомобили Subaru и Kia, владельцам которых очень понравилось отличное соотношение цены и качества. Лишь на шестом месте расположилась марка Porsche, которая ранее неизменно оказывалась в тройке лидеров подобных рейтингов.

Главными аутсайдерами среди британских автовладельцев оказались испанские марки Seat и Cupra: 73,5% нынешних владельцев заявили, что ни в коем случае не купят еще один автомобиль этих брендов. Замыкает рейтинг Mitsubishi.