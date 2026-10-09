В Европе разрабатывают многоразовые дроны-перехватчики SwarmShot: что известно
Компания CSG совместно с OF Mossberg & Sons и Palladyne AI разрабатывают многоразовый дрон-перехватчик SwarmShot с высоким уровнем автономности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу CSG.
Отмечается, что у нового дрона будут специализированные боеприпасы, легкий корпус и передовые автономные технологии для создания многоразовых перехватчиков класса "воздух-воздух", предназначенных для борьбы с вражескими дронами.
SwarmShot разрабатывается как модульная система, способная трансформировать совместимые беспилотные летательные аппараты в многократные перехватчики класса "воздух-воздух". Несколько летательных аппаратов, оснащенных SwarmShot, смогут действовать сообща как скоординированный оборонительный рой.
Решение объединяет специализированные дробные боеприпасы Federal для борьбы с БПЛА и систему автономности IntelliSwarm от Palladyne AI, объединяющей авионику Brain с программным обеспечением для совместной автономности SwarmOS.
Federal будет управлять проектированием боеприпасов и оптимизацией конечного эффекта, используя опыт недавнего контракта армии США на боеприпасы для борьбы с БПЛА.
Система изначально будет разработана как модульное дополнение к Gremlin-X, квадрокоптеру-мини-бомбардировщику Palladyne AI Group 1. Модульная архитектура предназначена для того, чтобы тот же летательный аппарат мог быть настроен либо для существующей миссии высокоточных ударов мини-бомбардировщика, либо для автономной миссии.
Напомним, Украина спешит создать скоростной перехватчик, способный сбивать российские реактивные самолеты. Сейчас испытывают пять подобных разработок.
Также мы писали, что реактивные "Шахеды" предлагают сбивать не только перехватчиками, но и ракетами. Украинский совет оружейников отметил, что 55-60% сбитых дронов - это работа авиации и зенитных ракет, однако ракет не хватает.