В Европе опасаются сокращения военной помощи Украине из Вашингтона, - FT

Как отмечает издание, Вашингтон был основным источником вооружений для Украины, и американские официальные лица говорят, что предварительно утвержденных средств достаточно, чтобы поддерживать Киев еще примерно пять месяцев, обеспечивая важное контрнаступление, запланированное на ближайшие недели.

Но европейские союзники все больше сомневаются в том, смогут ли США достичь уровня пакета на 48 млрд долларов, принятого в 2022 году, особенно потому, что он требует голосования в Конгрессе этой осенью на фоне более пристрастных дебатов о войне.

"Никто не знает", - сказал анонимный европейский чиновник, один из десяти высокопоставленных лиц в странах-союзниках Украины, которые рассказали Financial Times о следующей фазе войны. "Мы не можем поддерживать один и тот же уровень помощи вечно", - добавил анонимный чиновник, утверждая, что нынешний уровень поддержки может поддерживаться в течение года или, возможно, двух, но не более.

Президент США Джо Байден, который назвал войну в Украине стратегическим поражением России, не дал никаких признаков того, что намерен уменьшить поддержку. Но он готовится к кампании по переизбранию вместе с Дональдом Трампом, критиком неограниченной поддержки США войны и его наиболее вероятным соперником-республиканцем в гонке 2024 года.

Некоторые анонимные источники Financial Times указали на Генеральную ассамблею ООН и саммит лидеров G20, проходящие последовательно в начале сентября, как на два важных дипломатических события, когда обе стороны окажутся под сильным давлением, чтобы они сели за стол переговоров.

"Если мы доберемся до сентября, а Украина не добьется значительных успехов, то международное давление на [Запад] с целью привести их к переговорам будет огромным, - сказал один из чиновников на условиях анонимности. - То же самое верно и для России, если контрнаступление принесет им поражение".