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В Европу на авто: собираем нужные вещи и документы

Суббота 10 августа 2024 08:15
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В Европу на авто: собираем нужные вещи и документы Фото: путешествие на авто в Европу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Помимо надежного автомобиля и хорошего настроения для поездки за границу нужно иметь некоторые официально оговоренные вещи. Что следует приготовить украинскому водителю и его пассажирам?

О том, чем укомплектовать машину и портмоне перед поездкой в Европу на авто, читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке статьи использовались материалы портала Главного сервисного центра МВД и сайты посольств стран Европы.

Перечень того, что должен иметь при себе экипаж авто, отличается от "снаряжения" путешественников по железной дороге и авиатранспорту. Хотя на самом деле дополнительных сложностей эта подборка вызывать не должна.

Документы для поездки в Европу на авто

Стандартный набор бумаг для пересечения границы для украинских водителей таков:

  • Загранпаспорт;
  • Водительское удостоверение;
  • Свидетельство о регистрации транспортного средства, оформленное на имя водителя или пассажира (ниже подаем уточнение на случай, если владельца в машине нет);
  • Полис международного страхования "Зеленая карта" (так называемая грин-карта). Это обязательная страховка при выезде за границу, аналог нашей автогражданки. Оформляется сроком от 15 дней до 1 года;
  • Опознавательный знак Украины на авто – овальная наклейка UA. Не обязательна, если подобная ссылка на страну на номерном знаке авто;
  • Номерной знак должен быть стандартного образца. Если номер у вас так называемый индивидуальный с особой надписью, его придется временно оставить в СЦ МВД и получить там обычные номера;

Во время военного положения военнообязанным мужчинам нужно будет предъявить военно-учетный документ или свою запись в "Резерв+". Из этих документов должно быть понятно, что у вас есть право покидать страну. Собственно, требования к пересечению границы этой категории граждан часто меняются, поэтому этот пункт лучше будет уточнить на горячей линии Пограничной службы непосредственно перед поездкой.

В Европу на авто: собираем нужные вещи и документы

Если за рулем не владелец

Если за рулем не владелец автомобиля и такого нет в салоне, придется оформить временное свидетельство о регистрации ТС на имя фактического водителя. Которое нужно получить в сервисном центре МВД, а затем вернуть туда не позднее 10 суток после возвращения в Украину (согласно Постановлению КМУ №1388).

Следовательно, у водителя (не владельца) автомобиля должно быть при себе:

  • Временное свидетельство о регистрации авто для выезда за границу на его имя;
  • Нотариально оформлена доверенность на автомобиль с отметкой, разрешающей выезд за границу.
  • Если юридический владелец машины уже находится за границей, он может оформить доверенность в украинском посольстве или консульстве, а присутствие водителя, управляющего автомобилем, не требуется.

Что нужно для поездки по Европе

Законодательство большинства европейских стран требует от украинского автомобилиста определенного доукомплектования машины. Да, надо иметь в машине определенные дополнительные аксессуары:

  • Светоотражающие жилеты (один или на каждого пассажира – в зависимости от страны);
  • Запасные лампы для фар. Иногда требуются также лампы задних фонарей (тоже в зависимости от страны);
  • Запасное колесо или стандартный ремкомплект для шин;
  • Огнетушитель;
  • Аптечку;
  • Треугольный знак аварийной остановки.

В Европу на авто: собираем нужные вещи и документы

Кратко

Важный нюанс: на въезде в страны Европы, кроме бумаг, у вас могут проверить техническое состояние автомобиля. Возможности для этого у пограничных служащих есть. Но чаще всего по подозрительным машинам они ограничиваются осмотром силового агрегата – на предмет протечек масел на дорогу. Поэтому, во-первых, старайтесь держать двигатель и трансмиссию чистыми, а во-вторых, и внешность автомобиля приведите в порядок, чтобы он не вызывал сомнений в своем техническом состоянии.

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, каким бывает полный привод на пикапах и внедорожниках.

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