На Европейском форуме местного самоуправления презентовали проект Mariupol Reborn

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко представил проект по восстановлению города после деоккупации MARIUPOL REBORN в рамках Европейского форума местного самоуправления, который прошел на днях в польском городе Познань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу проекта.

Главная цель презентации - привезти в Украину успешный опыт восстановления городов и свериться с партнерами данными по узаконению всех процессов подготовки к возрождению города после его освобождения от российских оккупантов. Предварительная оценка стоимости восстановления Мариуполя - $14,5 млрд.

"По каждому из этапов плана возрождения Mariupol Reborn ищем лучшую экспертизу, а каждый создаваемый продукт проговариваем с нашими международными партнерами. Особую роль играют польские города, которые, к сожалению, уже имеют опыт масштабного восстановления. Варшава, Гданьск, Вроцлав, Познань - Каждый из этих городов прошел сложный путь возрождения после Второй мировой войны. Вместе с польскими коллегами проговариваем наши наработки, чтобы избежать как можно больше ошибок. Наработка Mariupol Reborn - это дорожная карта возрождения и возвращения жизни", - отмечают в пресс-службе проекта.

Команда муниципалитета города вместе с партнерами в рамках проекта Mariupol Reborn уже сейчас разрабатывает план возрождения Мариуполя.

Первая его часть - Fast recovery plan - отвечает за быстрое восстановление критической инфраструктуры города за первые 18 месяцев после деоккупации Мариуполя.

Для реализации полного восстановления команда лучших архитекторов со всего мира уже в процессе создания единого видения пространственного развития Мариуполя.

Предполагается, что План возрождения Мариуполя должен стать унифицированным алгоритмом действий по восстановлению других пострадавших украинских общин.

Проект Mariupol Reborn реализует Мариупольский городской совет при инвестиционной поддержке SCM Рината Ахметова и международных доноров.