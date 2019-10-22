В Європейському Енергоспівтоваристві закликають відкликати з Ради законопроект Геруса

Законопроект №2236-2, ініційований головою комітету ВР з енергетики Андрієм Герусом, про внесення змін до закону про ринок електроенергії щодо експорту/імпорту е/е, посилення цінових обмежень і дискримінації великих ВДЕ, схвалений профільним комітетом Ради на минулому тижні, може порушити правила Енергетичного співтовариства і його доцільно відкликати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Енергоспівтовариства.

"Секретаріат Енергетичного співтовариства закликає організаторів відкликати проект поправок, щоб спільно з Секретаріатом та іншими міжнародними партнерами прийняти участь в аналізі ймовірних негативних наслідків недавньої лібералізації і, в разі необхідності, знайти підходящі і такі, що відповідають стандартам, рішення", - йдеться в повідомленні.

Енергоспівтовариство вказує, що даний законопроект суперечить нормам європейського права, тому його прийняття ускладнить європейську інтеграцію України.

"Секретаріат стурбований тим, що пропоновані інструменти є надзвичайно неспіврозмірними і порушують основні принципи європейського права", - наголошується в повідомленні на сайті Енергоспівтовариства.

В документі зазначається, що запропоноване законопроектом №2236-2 обмеження експорту та імпорту суперечить основному принципу інтегрованого ринку електроенергії, і не може бути виправдане передбачуваною авторами законопроекту недосконалою структурою українського ринку електроенергії, а також порушує статтю 41 Договору про Енергетичне співтовариство.

Щодо запропонованої у законопроекті дискримінації в диспетчиризації "зеленим" з потужністю до 150 МВт в Енергоспівтоваристві підкреслили, що вона не може бути виправдана лише з причин надійності і безпеки енергосистеми і суперечить цілям декарбонізації.

Як повідомлялося, енергетичний комітет Ради 16 жовтня схвалив ряд законопроектів, які передбачають зміни в закон "Про ринок електроенергії": №2233 ("Слуга народу"), №2233-1 ("Опоблок"), №2233-2, №2236 (обидва - "Європейська солідарність"), №2236-1 ("Батьківщина"), №2236-2 ("Слуга народу"). Останній є найбільш масштабним з усіх розглянутих та схвалених на засіданні.

Законопроект №2236-2, серед іншого, передбачає можливість надання Кабінету міністрів повноважень щодо встановлення тимчасової заборони або обмежень на експорт/імпорт електроенергії, регулятору - повноважень щодо встановлення граничних цін продажу е/е на ринках "на добу вперед" (РСВ), внутрішньодобовому ринку (ВСР), а також граничних цін продажу допоміжних послуг та послуг з балансування.

Проект №2236-2 передбачає запровадження норми обов'язкового продажу імпортованої з РФ електроенергії виключно на РСВ та балансуючому ринку. Запропоновані законопроектом преференції для імпорту електроенергії з Білорусі фактично означають її імпорт з РФ - згідно з даними Нацкомітету статистики Білорусі, країна не має профіцит електроенергії, при цьому Білорусь має поєднану з Росією енергосистему.

"Росія і Білорусь мають єдину енергосистему, імпорт електроенергії з Білорусі - це імпорт з Росії", - писав народний депутат України, перший заступник Комітету ВР з питань енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко на своїй сторінці в Facebook, коментуючи законопроект №2236-2.

Ініціатори документа також пропонують при диспетчеризації віддавати пріоритет операторам-виробникам альтернативної енергії встановленою потужністю до 150 МВт. Компенсація вартості відпущеної е/е за "зеленим тарифом" у зв'язку з диспетчерськими обмеженнями також надається станціям, потужність яких не перевищує 150 МВт.