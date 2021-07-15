Європейський суд підтвердив законність заборони хіджабів на роботі

"Заборона на носіння будь-якої форми вираження політичних, філософських або релігійних переконань на робочому місці може бути виправдана необхідністю роботодавця створити нейтральний імідж по відношенню до клієнтів або запобігти соціальним суперечкам", - йдеться в рішення суду.

При цьому заборона на хіджаби має відповідати реальній потребі роботодавця, а також таку заборону необхідно узгодити з правами та інтересами співробітника. При цьому національні суди можуть брати до уваги конкретний контекст, зокрема, необхідність дотримання положень про захист свободи віросповідання.

Повідомляється, що до суду звернулися дві мусульманки - доглядальниця в дитячому центрі в Гамбурзі і аптечний касир. Вони не носили хіджаби, коли починали працювати, але вирішили зробити це через роки.

Їх роботодавці забороняли їм це робити, вимагали працювати без хіджабів або переводили їх на іншу роботу.