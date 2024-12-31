Европейский рынок новых авто в 2024 году: названы наиболее популярные машины

Титул самого продаваемого автомобиля второй месяц подряд за Dacia Sandero. Напомним, что самым популярным европейским автомобилем в 2023 году стала Tesla Model Y с результатом в 251,6 тысячи экземпляров, но в этом году американская марка не повторит успеха.

Самый высокий прирост продаж зафиксирован у моделей Volkswagen Tiguan, Peugeot 208, Toyota Yaris и Volkswagen T-Roc. В абсолютном зачете на первой позиции Dacia Sandero, а вторую строчку с начала года удерживает Volkswagen Golf.

Из-за неудач Tesla Model 3 в зачете производителей американская марка откатилась во второй десяток, а ТОП-5 брендов ноября состоит из Volkswagen (117 тысяч штук), Toyota (75 тысяч штук), Skoda (68 тысяч штук), BMW (68 тысяч штук) и Mercedes-Benz (62 тысяч штук).

Электромобили и гибриды медленно увеличивают долю рынка: за год показатель вырос с 17,0 до 17,4 процента. Интересно, что в Британии (+58%), Нидерландах (+44%) и Норвегии (+30%) на эту категорию авто спрос сильно растет, а во Франции (-25%) и Германии (-22%) резко падает.

Китайские автопроизводители в ноябре продали в Европе более 24 тысяч машин, но этот результат учитывает продажи Volvo, Lotus и Polestar.