Європейський регулятор порівняв вакцину "Супутник V" з "російською рулеткою"

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) закликало країни Євросоюзу не поспішати з ухваленням російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V". EMA не отримувало даних про вакцинованих людей.

У EMA заявили, що перевірки препарату з боку агентства ще не завершені, для схвалення вакцини "Супутник V" недостатньо даних.

"Це в деякому роді можна порівняти з російською рулеткою", - сказала вона.

Віртумер-Гоха сказала, що інформація про вакцину надходить від її виробників, вона буде перевірена відповідно до європейських стандартів якості та безпеки.