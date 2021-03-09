Європейський регулятор порівняв вакцину "Супутник V" з "російською рулеткою"
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) закликало країни Євросоюзу не поспішати з ухваленням російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V". EMA не отримувало даних про вакцинованих людей.
У EMA заявили, що перевірки препарату з боку агентства ще не завершені, для схвалення вакцини "Супутник V" недостатньо даних.
"Це в деякому роді можна порівняти з російською рулеткою", - сказала вона.
Віртумер-Гоха сказала, що інформація про вакцину надходить від її виробників, вона буде перевірена відповідно до європейських стандартів якості та безпеки.
Нагадаємо, 7 березня Північна Македонія схвалила російську вакцину від коронавірусу "Супутник V". Таким чином, Північна Македонія стала 46-ю країною у світі, в якій дозволено використовувати препарат.
Раніше повідомлялося, що американські чиновники підозрюють, що Росія провела кампанію з дезінформації щодо західних вакцин проти коронавірусу. Деякі сайти поширювали вигадані новини щодо препарат Pfizer.