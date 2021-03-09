Европейский регулятор сравнил вакцину "Спутник V" с "русской рулеткой"

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) призвало страны Евросоюза не торопиться с одобрением российской вакцины против коронавируса "Спутник V". EMA не получало данных о вакцинированных людях.

Об этом рассказала глава правления EMA Криста Виртумер-Гохе в интервью австрийскому телеканалу ORF .

В EMA заявили, что проверки препарата со стороны агентства еще не завершены, для одобрения вакцины "Спутник V" недостаточно данных.

"Это в некотором роде сопоставимо с русской рулеткой", - казала она.

Виртумер-Гохе сказала, что информация о вакцине поступает от ее производителей, она будет проверена в соответствии с европейскими стандартами качества и безопасности.