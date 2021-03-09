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Европейский регулятор сравнил вакцину "Спутник V" с "русской рулеткой"

Новина українською → Брюссель, Вторник 09 марта 2021 06:37
Европейский регулятор сравнил вакцину "Спутник V" с "русской рулеткой" Фото: российская вакцина (wikipedia.org/wiki/Спутник_V)
Автор: Артур Родивилов

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) призвало страны Евросоюза не торопиться с одобрением российской вакцины против коронавируса "Спутник V". EMA не получало данных о вакцинированных людях.

Об этом рассказала глава правления EMA Криста Виртумер-Гохе в интервью австрийскому телеканалу ORF.

В EMA заявили, что проверки препарата со стороны агентства еще не завершены, для одобрения вакцины "Спутник V" недостаточно данных.

"Это в некотором роде сопоставимо с русской рулеткой", - казала она.

Виртумер-Гохе сказала, что информация о вакцине поступает от ее производителей, она будет проверена в соответствии с европейскими стандартами качества и безопасности.

Напомним, 7 марта Северная Македония одобрила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Таким образом, Северная Македония стала 46-й страной в мире, в которой разрешено использовать препарат.

Ранее сообщалось, что американские чиновники подозревают, что Россия провела кампанию по дезинформации относительно западных вакцин против коронавируса. Некоторые сайты распространяли выдуманные новости относительно препарата Pfizer.

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