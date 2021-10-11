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Європейський регулятор розглядає схвалення ще одного препарату проти коронавірусу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) розглядає заявку на реєстрацію одного препарату від коронавірусу швейцарської компанії Roche. Ліки призначені для лікування хворих інфекцією від 12 років і старше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу EMA.

"EMA почав розгляд заявки на отримання дозволу на продаж комбінації моноклональних антитіл Ronapreve (казирівімаб / імдевімаб)", - йдеться в повідомленні.

В агентстві зазначили, що заявку на реєстрацію подала Швейцарська фармацевтична компанія Roche. Препарат розроблений спільно з американським виробником Regeneron Pharmaceuticals.

Ліки призначені для лікування хворих коронавірусом у віці від 12 років і старше. Крім того, препарат можна застосовувати людям з високим ризиком зараження, наприклад тим, хто живе в будинок з інфікованою людиною.

"EMA оцінить переваги і ризики Ronapreve в стислі терміни і може винести висновок протягом двох місяців", - наголошується в релізі агентства.

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