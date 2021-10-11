ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Європейський регулятор розглядає схвалення ще одного препарату проти коронавірусу

Новость на русском →
Брюссель, Понеділок 11 жовтня 2021 21:27
Європейський регулятор розглядає схвалення ще одного препарату проти коронавірусу Фото: ЕМА отримало заявку на реєстрацію ще одного препарату проти коронавірусу (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) розглядає заявку на реєстрацію одного препарату від коронавірусу швейцарської компанії Roche. Ліки призначені для лікування хворих інфекцією від 12 років і старше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу EMA.

"EMA почав розгляд заявки на отримання дозволу на продаж комбінації моноклональних антитіл Ronapreve (казирівімаб / імдевімаб)", - йдеться в повідомленні.

В агентстві зазначили, що заявку на реєстрацію подала Швейцарська фармацевтична компанія Roche. Препарат розроблений спільно з американським виробником Regeneron Pharmaceuticals.

Ліки призначені для лікування хворих коронавірусом у віці від 12 років і старше. Крім того, препарат можна застосовувати людям з високим ризиком зараження, наприклад тим, хто живе в будинок з інфікованою людиною.

"EMA оцінить переваги і ризики Ronapreve в стислі терміни і може винести висновок протягом двох місяців", - наголошується в релізі агентства.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Коронавірус
NEWS
Транспорт по COVID-сертифікатам: коли почнуть діяти нові обмеження
Транспорт по COVID-сертифікатам: коли почнуть діяти нові обмеження
DAILY
Ударна хвиля. Як швидко Україна наближається до піку епідемії "ковіду"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ударна хвиля. Як швидко Україна наближається до піку епідемії "ковіду"