Європейський регулятор розглядає схвалення ще одного препарату проти коронавірусу

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) розглядає заявку на реєстрацію одного препарату від коронавірусу швейцарської компанії Roche. Ліки призначені для лікування хворих інфекцією від 12 років і старше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу EMA .

"EMA почав розгляд заявки на отримання дозволу на продаж комбінації моноклональних антитіл Ronapreve (казирівімаб / імдевімаб)", - йдеться в повідомленні.

В агентстві зазначили, що заявку на реєстрацію подала Швейцарська фармацевтична компанія Roche. Препарат розроблений спільно з американським виробником Regeneron Pharmaceuticals.

Ліки призначені для лікування хворих коронавірусом у віці від 12 років і старше. Крім того, препарат можна застосовувати людям з високим ризиком зараження, наприклад тим, хто живе в будинок з інфікованою людиною.

"EMA оцінить переваги і ризики Ronapreve в стислі терміни і може винести висновок протягом двох місяців", - наголошується в релізі агентства.