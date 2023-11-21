Европейский парламент откроет свой офис в Киеве, - Euractiv

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

"Европейский парламент согласился открыть офис в Украине, чтобы усилить поддержку украинского парламента, по просьбе высокопоставленных чиновников украинского правительства, согласно документу бюро Европейского парламента", - говорится в материале.

Решение, одобренное вечером в понедельник, направлено на облегчение отношений с украинским парламентом, в частности на его связь с соответствующими комитетами Европарламента, а также на облегчение административной работы.

В Европейском парламенте есть офис связи для каждого государства-члена, который помогает парламенту в работе с государствами-членами, например, при общении с заинтересованными сторонами, организации мероприятий и поддержании отношений с местными средствами массовой информации.

Зеленский попросил об открытии офиса в марте

Согласно документу, лишь несколько офисов Европейского парламента создано в неевропейских городах, включая Нью-Йорк, Аддис-Абебу и Джакарту, где сотрудники парламента прикомандированы к делегации ЕС.

Делегация ЕС в каждой стране, не входящей в Евросоюз, является дипломатическим представительством ЕС на территории, находящейся в ведении Европейской службы внешних действий.

Издание сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Европейского парламента Роберту Мецолу открыть представительство в Украине во время визита во Львов 4 марта. В конце апреля этот вопрос снова поднял спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

"Согласно документу, с которым ознакомился Euractiv, присутствие парламента в Киеве обеспечит "регулярное информирование комитетов Европарламента о текущих проблемах и процессах" не только в Украине, но и в "странах Восточного партнерства", - добавило издание.

Европарламент поддерживает Украину

Недавно Европарламент призвал усилить контроль и принять более эффективные меры по ограничению возможностей России обходить санкции ЕС.

Также президент Европейского парламента Роберта Мецола предложила депутатам Украины и Молдовы присоединиться как "наблюдатели", пока обе страны ожидают вступления в ЕС.