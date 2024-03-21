RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В европейской стране продлили разрешения на проживание украинцев: детали

Фото: Украинские беженцы в Дании (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Иммиграционная служба Дании продлила разрешения на проживание беженцев из Украины. Документы будут действовать до 17 марта 2025 года.

Некоторым украинцам разрешения не продлили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на nyidanmark.dk.

Иммиграционная служба Дании проверила все разрешения на проживание, предоставленные в соответствии со специальным законом до 3 ноября 2023 года, и срок действия которых истекал 17 марта 2024 года. Если условия были выполнены, разрешения на проживание продлили до 17 марта 2025 года.

Одновременно продлили и виды на жительство, выданные с 3 ноября 2023 года по 17 марта 2024 года – они также действительны до 17 марта 2025 года.

Отмечается, что небольшому количеству беженцев не продлили разрешение на пребывание, потому что Иммиграционная служба тщетно пыталась с ними связаться. В таких случаях срок действия разрешений истек 17 марта 2024 года. Людям нужно подать новое заявление на получение разрешения на проживание в соответствии со специальным законом.

Информацию о разрешении на проживание беженцы могут найти на сайте ведомства или по телефону: +45 35 36 66 00.

Напомним, мы писали, сколько украинцев планируют остаться в Дании после войны . Только 4% хотят вернуться домой в ближайшее время.

Также мы сообщали, что украинцы, которые пользуются временной защитой в Дании, после войны планируют отправлять домой. Остаться можно будет по бизнес-схеме или попросить об убежище.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДанияВид на жительствоДокументы