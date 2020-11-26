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Європейський концерн Groupe PSA підтвердив якість виробництва "швидких" на "Автоспецпромі"

Автор: РБК-Україна

Основний постачальник автомобілів швидкої допомоги в Україні - ТОВ "Автоспецпром" - першим в історії країни отримав сертифікат відповідності європейським стандартам. Українське підприємство сертифікував один з найбільших автовиробників Європи - французький концерн Groupe PSA, якому належать такі бренди, як Citroеnën, Peugeot, Opel, Vauxhall і DS Automobiles.

Про це повідомляє прес-служба "Автоспецпрому".

Як повідомила прес-служба компанії, за результатами перевірки, проведеної фахівцями всесвітньо відомої інспекційно-сертифікаційної компанії Bureau Veritas, компанія отримала найвищий 3-й рівень оцінки.

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Сертифікація проводилася за десятками критеріїв, розділених на тематичні групи, відповідність яким оцінювалися за 100-бальною шкалою. Середній бал ТОВ "Автоспецпром" - 90.

"Цей сертифікат свідчить про те, що якість, безпеку і надійність наших автомобілів швидкої медичної допомоги визнали не тільки в Україні, але і в Європі. Ми багато і старанно працювали над тим, щоб "швидкі", які ми виробляємо, відповідали найвищим стандартам ЄС", - заявив заступник директора ТОВ "Автоспецпром" Кирило Коморкин.

За словами Коморкина, компанія не буде зменшувати темп і продовжить постачати українських медиків високоякісними "швидкими".

Нагадаємо, у квітні-травні цього року ТОВ "Автоспецпром" спільно з Groupe PSA провів безкоштовне техобслуговування 100 українських "швидких" на шасі Peugeot і Citroеnën в якості допомоги МОЗ.

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