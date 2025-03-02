Европейских войск в Украине в ближайшие недели не будет, - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что военных Европы в ближайшее время в Украине не будет. Он считает, что ввод наземных войск возможен лишь на следующем этапе, после перемирия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Как пишет издание, французский президент не верит в соглашение между США и РФ о прекращении огня в Украине. Он убежден, что российский диктатор Владимир Путин будет стремится прежде всего унизить Украину, в частности, путем ее демилитаризации.
Так, по пути в Британию, до того, как состоялся саммит европейских лидеров, Макрон рассказал о франко-британском мирном плане, который предусматривает перемирие для Украины на месяц.
Далее он выразил мнение, что солдаты европейских страны будут размещены в нашей стране лишь на следующем этапе.
"В ближайшие недели на украинской территории не будет никаких европейских войск... Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться добиться приемлемого перемирия, с переговорами, которые займут несколько недель, а затем, после подписания мира, развертыванием войск", - сказал президент Франции.
Далее Макрон добавил, что "мы хотим мира", но "нам" это не нужно ни за какую цену, без гарантий.
Напомним, сегодня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа будет готова возобновить диалог с Украиной, когда украинские официальные лица будут готовы к миру. Он подчеркнул, что для начала нужно установить мир, и только потом говорить о гарантиях безопасности.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.