Європейські виробники ПВХ-профілю так і не пішли з ринку росії

Наприкінці квітня 2022 ми писали про заклики виробника ПВХ-профілю "МІРОПЛАСТ" до своїх європейських колег покинути ринки росії та білорусі та вести чесну конкуренцію в Україні. Місяць потому ми вирішили перевірити, чи подіяли ці заклики і звернулись за коментарями до представників МІРОПЛАСТ.

Чи залишив хтось з європейських виробників ПВХ-профілю ринок росії?

Провівши аналіз відкритих російських профільних джерел, сайтів та телеграм-каналів виробників ПВХ-профілю можна дійти висновку, що діяльність європейців на території рф не зупинилась.

На нашу думку, вихід з ринку рф – це маркер свідомості бізнесу і підтримки українського народу. Це маркер того, що бізнес не згоден з варварськими діями країни, що на нас напала. Інакше як можна ігнорувати трагедії Бучі, Ірпеня, Маріуполя та сотень інших міст України? Як можна спонсорувати країну-агресора своїми податками, коли весь свідомий бізнес, попри значні втрати, добровільно йде з цього ринку?

Ми вважаємо що українські споживачі повинні відповідно реагувати на такі дії.

Сьогодні підтримка саме національних виробників є критично важливою. Саме вони створюють робочі місця, сплачують податки та працюють на відбудову національної економіки. Час гуртуватися та підтримувати один одного.

У своєму минулому зверненні ви згадували намагання європейських компаній включити свій товар до переліку критичного імпорту. Чи є якісь зміни у цьому питанні?

На жаль, згадані компанії не полишають спроб включити свою продукцію до цього переліку.

Наша ж позиція полягає в тому, що перелік критичного імпорту створений для тих товарів, які не мають аналогів у вітчизняних виробників і не можуть бути виготовлені в Україні. ПВХ-профілі для вікон та дверей однозначно не відносяться до такої категорії, адже потужності національних виробників з великим запасом перевищують потреби ринку, пов’язані з відновленням зруйнованого житла та інших об’єктів інфраструктури.

Цинізм дій європейських виробників полягає в тому, що навіть маючи виробництва в Україні, вони обирають більш вигідний для себе шлях нарощування імпорту, не бажаючи розвивати свої потужності тут.

Тому ми відкрито звертаємось до європейських компаній віконної галузі із закликом покинути ринок рф та пліч-о-пліч працювати на користь нашої країни, розвиваючи місцеві виробництва!

Українських споживачів закликаємо зараз особливо свідомо ставитись до вибору товарів та віддавати перевагу вікнам з українських комплектуючих, тим самим підтримати національного виробника.