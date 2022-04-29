Європейські покупці відмовилися від дизельного палива "Роснефти", експорт різко скоротиться

Експорт російського дизельного палива з Приморська, ключового джерела поставок для Європи, в травні впаде більш ніж на 30% в порівнянні з місяцем раніше до 1,114 млн тонн, показали дані трейдерів.

Підконтрольна Кремлю "Роснефть" була одним з найбільших експортерів дизельного палива з Приморська, але згідно з даними, компанія поки не планувала завантажувати судна в травні.

У минулому році Trafigura виграла тендер на покупку всього дизельного палива, експортованого "Роснефтью" з Приморська в 2022 році. Однак джерело, знайоме з ситуацією, повідомило, що Trafigura скоротить закупівлі нафтопродуктів у "Роснефти" більш ніж на 80%, оскільки торговий дім скорочує закупівлі після вторгнення Москви в Україну

Хоча санкції Європейського Союзу досі не стосувалися нафти з Росії, його найбільшого постачальника, багато трейдерів, як очікується, різко скоротять закупівлі до крайнього терміну ЄС - 15 травня, що обмежує закупівлі нафти у великих російських виробників до кількості, "строго необхідного" для європейського ринку.

Поки чиновники ЄС готують шостий пакет санкцій проти Росії, вони оцінюють витрати на заміну російської нафти імпортом від інших постачальників.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), Європа є місцем призначення майже половини російського експорту нафти і нафтопродуктів.