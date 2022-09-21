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Европейские правительства потратят полтриллиона евро на борьбу энергетическим кризисом

Фото: созданный Путиным энергетический кризис в Европе обойдется в 500 млрд евро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В этому году правительства стран Европы выделили почти 500 млрд евро на защиту граждан и компаний от резкого роста цен на газ и электроэнергию. Правительства приняли меры по сдерживанию розничных цен на электроэнергию, снижению налогов на энергию и предоставлению субсидий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным аналитического центра Bruegel из Брюсселя, 27 стран ЕС в совокупности выделили 314 млрд евро на меры по облегчению кризиса, в то время как Великобритания выделила 178 млрд евро.

Если включить денежные средства, которые правительства выделили на национализацию, спасение или предоставление кредитов энергетическим компаниям, то правительства стран ЕС потратили около 450 млрд в евро, говорится в докладе аналитического центра.

Германия национализировала импортера газа Uniper в среду, а Великобритания ограничила оптовую стоимость электроэнергии и газа для предприятий

Германия, крупнейшая экономика ЕС, на сегодняшний день является самым большим спонсором в блоке, выделяя 100 млрд евро по сравнению с 59 м млрд евро в Италии или 200 млн евро в Эстонии, например.

Хорватия, Греция, Италия и Латвия выделили более 3% своего ВВП на решение проблемы энергетического кризиса.

На прошлой неделе ЕС предложил общеблоковые меры по реагированию на заоблачные цены на энергоносители в попытке создать скоординированную реакцию вместо разрозненных национальных ответов.

Европейские цены на газ и электроэнергию подскочили после того, как Россия сократила экспорт топлива в ответ на западные санкции в связи с вторжением в Украину.

Напомним, Великобритания сократит расходы на электроэнергию и газ для предприятий на уровне менее половины рыночной стоимости с октября 2022 года. Расходы на эти цели составят 42 млрд фунтов стерлингов.

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