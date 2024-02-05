Европейские правила работы энергорынка позволят решить проблему долгов в отрасли, - эксперт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Центра исследований энергетики Александра Харченко.

По его словам, сейчас общие долги на рынке электроэнергии уже превышают 100 млрд. гривен. Эти долги сформировались почти между всеми участниками энергорынка - водоканалами, государственными шахтами и другими компаниями.

Эксперт подчеркнул, что энергетическому комплексу все еще необходимо восстанавливаться после прошлогодних обстрелов энергосистемы. Однако с такими долгами непонятно, как будет идти подготовка к следующему отопительному сезону.

"Нужна фактически очень сложная политически непопулярная история, которая называется переход на реальные рыночные подходы. Переход на реальную работу рынка по европейским правилам, когда не платящие, могут быть отключены; когда тарифы покрывают реальные цены, а не мнимые; когда компании, которые не платят или получают компенсацию из бюджета и таким образом погашают свою задолженность или просто перестают существовать и банкротятся", - пояснил эксперт.

Харченко добавил, что это требует мощной политической воли и работы. В качестве примера он привел Молдову, которая провела такую работу в прошлом году и сейчас страна исходит из более глубокого кризиса, чем сейчас в энергетике Украины.

Напомним, в настоящее время долги на рынке электроэнергии составляют около 70 млрд грн, а также долг населения за свет составляет около 15 млрд грн.