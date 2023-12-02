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Европейские металлурги выступили против продолжения импорта полуфабрикатов РФ в ЕС

Суббота 02 декабря 2023 15:51
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Европейские металлурги выступили против продолжения импорта полуфабрикатов РФ в ЕС Фото: европейские металлурги выступили против продолжения импорта полуфабрикатов РФ в ЕС (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Евросоюз должен отклонить запросы от нескольких стран-членов по продлению сроков импорта российских стальных полуфабрикатов, так как такое продолжение рискует стать исторической ошибкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Европейской сталелитейной ассоциации (EUROFER).

В ассоциации подчеркнули: местные предприятия, импортируя дешевую сталь из России, фактически поддерживают те же заводы, поставляющие сталь российскому военно-промышленному комплексу и смежным отраслям переработки. Поставки из России должны прекратиться, несмотря на то, что на них построена прибыльная бизнес-модель нескольких сталепрокатных заводов.

"Опортунистический интерес нескольких металлургических предприятий в ЕС подрывает общую цель санкций Евросоюза против РФ, где сталь играет стратегическую роль не только в общей российской экономике, но и непосредственно в российской военной машине, участвующей в незаконной войне против Украины. Государства-члены ЕС не должны закреплять такую порочную систему, одобряя еще одно исключение, уже согласившись на двухлетнюю отсрочку запрета импорта российских стальных полуфабрикатов", - заявил Аксель Эггерт, гендиректор EUROFER.

Кроме того, указывают в отраслевой ассоциации, неприменение стальных санкций против российских полуфабрикатов приводит к недобросовестной конкуренции и неравным условиям игры на внутреннем рынке стали ЕС.

Как отметили в EUROFER, бизнес-модель европейских перекатчиков базируется на преимуществах расходов, полученных благодаря дешевому импорту из третьих стран. В отличие от этого, европейская интегрированная металлургия (с доменными печами и кислородными конвертерами), чьи мощности размещены в ЕС, максимизирует создание промышленной, экономической, экологической и социальной ценности в европейской экономике. Кроме того, металлургические комбинаты в Европе оперативно отреагировали на санкции Евросоюза и приостановили импорт российского угля.

"Государства-члены ЕС должны четко заявить, что нельзя допускать никаких дальнейших исключений для импорта российской стали. Ослабление нынешних санкций ЕС против России рискует стать саморазрушением и исторической ошибкой", - резюмировал Аксель Эггерт.

Напомним, Чехия лоббирует продолжение импорта российских слябов в ЕС вопреки восьмому пакету санкций. Недавно министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикелла подтвердил запрос на продление срока переходного периода до 2028 года.

В частности, на продлении импорта настаивает компания Vítkovice Steel, которая имеет российские корни и использует в работе продукцию российского завода НЛМК. Также об исключениях в отношении российских слябов также просят Бельгия и Италия.

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