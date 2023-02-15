Европейские страны выделят пакет помощи для Украины на 226 млн евро: что в него войдет
Великобритания и другие европейские страны согласовали пакет помощи для Украины на сумму более 226 млн евро. Помощь Киев получит от новосозданного Международного фонда для Украины (IFU).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Британии.
Первый пакет помощи был согласован Британией, Нидерландами, Норвегией, Швецией и Данией. Эти партнеры, вместе с Исландией и Литвой, сделали коллективный вклад в фонд на общую сумму более 520 миллионов фунтов стерлингов.
При ожидаемой стоимости более 226 млн евро первый пакет от Международного фонда будет включать в себя артиллерийские боеприпасы, средства морской разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также запасные части для оборудования, в том числе для украинских танков.
"Этот пакет оборудования обеспечит значительное усиление потенциала Вооруженных сил Украины и поддержит их способность защищать свою страну. Международный фонд для Украины, возглавляемый Великобританией, демонстрирует приверженность Британии и наших членов Альянса обеспечению предоставления Украине жизненно необходимой военной помощи", - заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.
Инициатором фонда в прошлом году выступила Великобритания. Там заявили, что фонд будет с низким уровнем бюрократии, который будет использоваться для предоставления военной техники и другой поддержки Вооруженным силам Украины.
Напомним, ранее мы писали, что правительство Италии утвердило шестой пакет помощи Украине, которая борется против российской агрессии.
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