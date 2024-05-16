Европейские банки, оставшиеся в России, утроили прибыль с начала войны, - Bloomberg

По данным агентства, совокупное количество сотрудников пяти банков Европейского Союза с крупнейшими операциями в России упало всего на 3% после вторжения, а прибыль выросла примерно втрое благодаря высоким процентным ставкам, которые они получают за свои деньги, застрявшие в стране.

Медленные темпы побудили Европейский центральный банк оказать давление на банки, чтобы они ускорили их уход. По словам анонимного источника, знакомого с ситуацией, вызывает беспокойство то, что дальнейшее присутствие в России может подвергнуть банки санкциям США и крупным штрафам.

Контролирующий орган попросил все банки с крупным бизнесом в России "ускорить усилия по снижению рисков, разработав четкую дорожную карту для сокращения и выхода из бизнеса", сообщила в мае министрам финансов еврозоны Клаудия Бух, главный надзорный чиновник центрального банка.

Проблема выхода с территории России

Западные санкции, которые резко ограничивают сферу деятельности компаний на России, в сочетании с местными правилами и карательными налогами с продаж, затрудняют вывод банковских денег из страны. Дочерние компании иностранных банков в России должны соблюдать местные правила, что может противоречить давлению ЕЦБ на материнскую компанию. И они сталкиваются с риском возмездия: Кремль иногда конфискует активы компаний или частных лиц из стран, которые он считает недружественными.

Итальянская компания Intesa Sanpaolo SpA в сентябре получила разрешение от президента Владимира Путина продать свое российское подразделение группе, возглавляемой местными менеджерами подразделения, но сделка замедлилась из-за бюрократических препятствий.

Разные стратегии

Единственным крупным банком Европейского Союза, которому удалось добиться полного разрыва, является Société Générale SA, который продал свою крупнейшую российскую дочернюю компанию Росбанк всего через несколько недель после вторжения, хотя сделка побудила банк списать стоимость бизнеса более чем на 3 млрд евро. После продажи двух меньших подразделений Société Générale столкнулась с сокращением штата сотрудников в России более чем на 99%. А голландский банк ING Groep NV, работающий в России с 1993 года, заявляет, что с начала 2022 года сократил свой бизнес, связанный с Россией, на три четверти, примерно до 1,3 млрд евро.

Deutsche Bank AG резко сократил своих сотрудников в России, в основном из-за закрытия ИТ-центра, однако в прошлом году он также получил там более высокие доходы, чем в 2021 году, до вторжения. Это довольно типично для банков, у которых все еще есть деньги в России, учитывая трудности, с которыми европейцы сталкиваются при доставке денег домой, а также двузначные процентные ставки, которые российский центральный банк платит по депозитам кредиторов.

Прибыль дочерней компании австрийского Raiffeisen Bank International за этот период выросла более чем в три раза, а у Intesa - примерно в 20 раз.

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Банки США столкнулись с аналогичными проблемами. Citigroup прекратила почти все институциональные банковские услуги в России в начале прошлого года, хотя у нее все еще есть 7 млрд долларов, привязанных к стране, большая часть которых находится на депозитах в центральном банке. JPMorgan Chase сообщает, что по состоянию на март у нее в России застряло около 350 млн долларов.

Ни один кредитор не иллюстрирует дилемму европейцев лучше, чем Raiffeisen, который в течение двух лет пытается сократить убытки или выйти с деньгами. Сложная сделка по репатриации капитала провалилась 8 мая, когда банк заявил, что ему не удалось убедить западных регуляторов поддержать этот план, что поставило его под угрозу нарушения санкций. Raiffeisen заявляет, что он работает над обеспечением соблюдения санкций и что с 2022 года он "значительно сократил свою деятельность в России", сократив свой кредитный портфель почти на 60%, примерно до 5,8 млрд евро, хотя численность его персонала фактически выросла на 7% почти до 10 тысяч. Хотя он предпочла бы продажу, найти покупателя сложно, и любая сделка потребует одобрения России.

Венгерский OTP Bank является одним из немногих кредиторов ЕС, которые выводят деньги из страны. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является ближайшим союзником Кремля в ЕС, и он на несколько месяцев приостановил предоставление помощи от блока для защиты Украины, прежде чем пойти на уступки, но OTP настаивает, что он не получил выгоды от его отношений с Путиным. Банк заявляет, что полностью соблюдает санкции и хочет уйти с рынка, но российские регуляторы затрудняют продажу подразделения по справедливой цене.

Итальянский UniCredit SpA работает в России через дочернюю компанию со штатом около 3100 сотрудников и более 50 филиалов. Миланский банк заявляет, что с 2022 года он зарезервировал более 800 млн евро на случай дефолтов в России и сократил свой кредитный портфель на две трети. Генеральный директор Андреа Орсель заявила на майской телефонной конференции, что банк продолжит делать все возможное в стране и соблюдает санкции, но окончательный выход будет трудно осуществить.