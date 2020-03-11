"Європейська солідарність" вимагає реакції СБУ на поїздку депутатів в Москву

Партія "Європейська солідарність" розцінює нещодавню поїздку народних депутатів від фракції "Опозиційна платформа - За життя" на переговори в Москву як провокацію та закликає президента, СБУ, Верховну раду та парламентські фракції відреагувати належним чином. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

"З початку березня на фронті від рук російських окупантів загинуло 11 українських воїнів, ще десятки отримали поранення і травми. Водночас делегація "Опозиційної платформи - За життя" відвідує Держдуму, яка направила російські війська на територію Україні, і Кремль, де сидить ідеолог війни проти нашої держави", - йдеться в заяві.

Водночас, партія розцінює ці дії як свідому провокацію та публічне висловлення неповаги ЗСУ й родинам загиблих і поранених.

"Ми висловлюємо своє несприйняття й вважаємо, що прямі контакти з керівництвом країни-агресора є зрадою національних інтересів України. Вимагаємо від президента Зеленського публічної реакції на ці дії. Тим більше, ще у вересні він під час марафону з журналістами обіцяв надати суспільству результати розслідувань фінансування певних прокремлівських проектів. Але, як бачимо, на практиці зосередився на переслідуванні демократичної опозиції, тих, хто захищає територіальну цілісність і суверенітет України. Ми чекаємо негайної реакції Служби безпеки України, й вимагаємо від СБУ та ДБР негайно розпочати розслідування", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, Кабінет міністрів ввів карантин в Україні у зв'язку зі спалахом коронавірусу у світі. Карантин вводять з 12 березня на три тижні, до 3 квітня, в Україні вводять карантин.

Раніше голова Верховної ради Дмитро Разумков порадив народним депутатам скасувати всі закордонні відрядження у зв’язку з епідемією коронавірусу.