"Європейська солідарність" засуджує атаки на патріотичні політсили

Партія "Європейська солідарність" засуджує будь-які атаки на українські патріотичні політичні сили, оскільки взаємопоборюванння у цей відповідальний для країни час стане поразкою всіх демократичних і проєвропейських сил. Про це йдеться у заяві партії, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Зокрема, у партії зазначили, що інформація про рейтинги партії "Голос" і її непроходження до Верховної ради походить з опитувань КМІС, до яких "Європейська солідарність" не має жодного відношення.

"Вважаємо помилкою атаки на "Європейську солідарність" з боку партії "Голос" та її лідера Святослава Вакарчука в ефірі одного з телеканалів. Така тональність спілкування поміж демократичними і проєвропейськими силами є неприпустимою", - йдеться у заяві.

Партія "Європейська солідарність" наголошує, що "у нас спільний ворог – це реваншисти та проросійські сили".

"І свої зусилля варто зосередити на боротьбі з ними. Ми переконані, що зараз час об’єднати зусилля у боротьбі за Україну і українське", - додали у Порошенка.