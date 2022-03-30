Європейська частина банку Росії ВТБ була виставлена на продаж

Як відзначають ознайомлені з цим джерела, німецькі регулятори підтримують план банку, аби уникнути безладного розпаду європейського підрозділу. Попри те, що продаж є не єдиним виходом з цієї ситуації, втім її можуть узгодити в найкоротші терміни.

Пресслужба самого ж ВТБ наразі жодним чином не прокоментувала ситуацію.

Санкції проти Росії вже призвели до розпаду європейського підрозділу "Сбербанка".

Водночас ВТБ й німецькі регулятори намагаються структурувати угоди таким чином, аби покупець не міг порушити санкції.