В Європейській асоціації місцевої демократії назвали Дніпро найпрозорішим містом України

Європейська асоціації місцевої демократії ALDA та Фонд імені Конрада Аденауера визнали Дніпро найпрозорішим містом в Україні.

Про це представники асоціації повідомили під час конференції у Брюсселі у присутності депутатів Європарламенту, мерів міст та іноземних дипломатів.

Під час свого онлайн включення мер Дніпра і один з лідерів партії "Пропозиція" Борис Філатов заявив, що система ефективного місцевого самоврядування має вибудовуватися на рівні держави, і розвиток в Україні та інших країнах пострадянського простору - це передача центральною владою достатніх повноважень громадам.

"Люди - наш головний капітал. Вони - кращі експерти в питаннях поліпшення власних вулиць і мікрорайонів, де вони проживають. У міста є ряд ефективних програм. При цьому вони, якоюсь мірою, є симулякром. Міста повинні отримати реальну децентралізацію, право адміністрування місцевих податків і регулювання грального бізнесу. Тільки люди на місцях повинні приймати ці рішення. Це - наша консолідована думка", - повідомив Філатов.

Він також додав, що загальнонаціональний порядок відстоювання прав місцевого самоврядування є пріоритетом для партії "Пропозиція", яка представлена більш ніж у двадцяти регіонах України.

Мер Дніпра також подякував представників міжнародного співтовариства, і запросив їх відвідати Дніпро, коли це дозволить ситуація з пандемією.

Нагадаємо, Дніпро також знаходиться в українській трійці лідерів за масштабністю партиципаторного фінансування і є єдиним містом, де в цій ініціативі можуть брати участь ОСББ.

У наступному році заплановано розширення цього бюджету, а одним із пріоритетів міської влади є збільшення співфінансування програм для громадян.