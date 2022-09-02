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У Європі зафіксували нову смерть від віспи мавп: де саме

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П'ятниця 02 вересня 2022 04:15
У Європі зафіксували нову смерть від віспи мавп: де саме Фото: У Бельгії зафіксували першу смерть від віспи мавп (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Бельгії зафіксували перший випадок смерті від віспи мавм. Пацієнт мав супутні захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання France 24, яке оприлюднило щотижневу доповідь бельгійського інституту охорони здоров'я Sciensano.

"На сьогодні зареєстровано один випадок смерті людини, яка заразилася мавпячою віспою, при цьому в нього були супутні захворювання", - мовиться у звіті.

Загалом, за даними інституту, наприкінці серпня у Бельгії налічувалося 706 зареєстрованих випадків віспи мавп.

Окрім цього, госпіталізували 32 пацієнтів, у них була складна форма перебігу хвороби.

Нагадаємо, в Україні зафіксованих випадків мавпячої віспи немає. Проте, система діагностики та виявлення захворювання функціонує.

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Бельгия Віспа мавп
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