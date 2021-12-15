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У Європі прогнозують, що "Омікрон" вплине на святкування Різдва

Автор: Валерія Поліщук

Європейський центр з профілактики та контролю захворювань вважає, що новий штам коронавірусу "Омікрон" вплине на святкування Різдва. Зокрема, в центрі очікують, що "Омікрон" збільшить число загиблих в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За прогнозами агенства, висока трансгресивність нового штаму коронавірусу означає, що цієї зими в лікарню потрапить або загине більше людей, ніж прогнозувалося раніше.

Оцінка ризику рекомендує урядам терміново ввести обмеження через COVID, при цьому один з варіантів - рекомендувати сім'ям і друзям уникати групових святкувань в цей сезон.

"Ми оцінюємо ймовірність подальшого поширення варіанту "Омікрон" в ЄС і Європейській економічній зоні як дуже високу, і вважаємо, що він з великою ймовірністю викличе додаткові випадки госпіталізації і смертельних випадків, крім тих, які вже очікувалися за попередніми прогнозами, що враховує тільки штам "Дельта", - заявила доктор Андреа Аммон, директор ECDC.

При цьому вона додала, що тільки вакцинація не дозволить запобігти впливу штаму "Омікрон".

"Оскільки не буде часу на усунення прогалин у вакцинації, які все ще існують", - додала доктор.

Окрім забезпечення носіння масок і збереження безлюдності громадських місць, автобусів і поїздів, Аммон сказала, що урядам "слід також розглянути можливість рекомендувати скорочення змішування між домогосподарствами".

"Рекомендується проявляти додаткову обережність під час поїздок і при контактах між людьми різного віку в сезон відпусток", - додала вона.

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ОмикронКоронавірусЄвропаРіздво