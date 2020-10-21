В Європі немає поняття "термін експлуатації вагону", важлива його справність, - експерт

Фото: вантажні вагони (РБК-Україна)

В Європі вік залізничного вагону не є причиною для його списання, важлива його справність.

Про це заявив виконавчий директор Європейського Співтовариства залізничних та інфраструктурних компаній, що об'єднує операторів 71% європейських залізниць, Лібор Лохман.

"В ЄС існує 2 режиму авторизації - для вагонів виготовлених до Директиви щодо сумісності (interoperability Directive) і після. Для тих вагонів, які були зроблені до цього часу діє RIV режим - йому підпорядковуються більшість вагонів, які використовуються на європейській залізниці. І більшість цих вагонів не мають певного терміну придатності, але вони, звичайно ж, є предметом інспектування. Тобто вагони повинні регулярно перевірятися, але не існує граничного терміну придатності. Так що вони можуть використовуватися так довго, наскільки ви можете їх підтримувати в придатному стані", - розповів Лохман.

Що стосується нових вагонів, які є суб'єктом нових директив щодо сумісності, то вони вже мають граничний термін придатності, і він визначений в документах.

За словами Лохмана, коли термін придатності такого вагона приходить до кінця, потрібно оновлювати терміни його авторизації.

При цьому він зазначив, що вік вагона не є основним критерієм для його списання. Зокрема, у західній Європі середній термін експлуатації вагонів складає 20-30 років, а в східній Європі можна знайти набагато більш старі вагони, яким 40-50 років.

"Не існує яких-небудь причин відправляти вагон на звалище лише через його вік. Ви завжди можете знайти спосіб продовжити терміни життя вагона", - підкреслив Лохман.

Нагадаємо, раніше президент Асоціації "Укрведтранс", в яку входять оператори вантажних залізничних перевезень, Наталія Петриченко заявила, що намір Мінінфраструктури скоротити строк експлуатації вантажних вагонів порушує європейські директиви.

Своєю чергою в "Укрметалургпромі" вважають, що прийняття Мінінфраструктури рішення про обмеження терміну використання вантажних вагонів понад нормативного терміну призведе до дефіциту вагонів і скорочення промислового виробництва.