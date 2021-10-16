RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Європі назвали деолігархізацію влади політичною зброєю проти опонентів

Автор: Артем Горовенко

Венеційська комісія - дорадчий орган Ради Європи - розкритикувала деолігархізацію влади як інструмент тиску на політичних опонентів.

Про це йдеться в статті американського Forbes.

Видання зазначає, що ідея "деолігархізації" на перший погляд, популярна в суспільстві, однак запропонована українською владою модель не знайшла підтримки в Європі.

"Це звучить добре, адже майже всі, хто не є корпоративним титаном в Україні, згодні з деолігархізацією своєї країни. Але надто легко володіти нею як політичною зброєю, тому європейці вважають її грубою", - зазначають автори статті.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна рада ухвалила законопроект про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.

Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша - АМКУ, третя - РНБО.

11 жовтня нардеп Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки та оборони. Зокрема комітет намагався викреслити з закону згадки про НАЗК і АМКУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвропаЗакон про олігархів