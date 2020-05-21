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В Європі контролюють тютюновий ринок за допомогою єдиного дистриб'ютора, - експерт

Новини » Економіка     21.05.2020 - 09:00
В Європі контролюють тютюновий ринок за допомогою єдиного дистриб'ютора, - експерт
Фото: розфасовка сигарет (РБК-Україна)

На думку експертів, якщо не переглянути підхід до роботи тютюнового ринку в Україні, частка нелегальної продукції буде зростати

В Італії, Франції та Іспанії працює єдиний дистриб'ютор тютюнових виробів, що дозволяє краще збирати податки і простіше контролювати його роботу, тому Україні також необхідно звернути увагу на досвід країн ЄС.

Про це йдеться у публікації "Нового времени", передає РБК-Україна.

На думку експертів, якщо не переглянути підхід до роботи тютюнового ринку в Україні, частка нелегальної продукції буде зростати, а бюджет - втрачати податки.

"Наприклад, в деяких країнах ЄС дистрибуцією тютюнових виробів займається один дистриб'ютор. Це дозволяє краще збирати податки і простіше контролювати його роботу", - зазначає директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Нагадаємо, що в Італії, Франції та Іспанії, Японії, Швеції, Угорщині та інших країнах найбільш ефективною стала монодистриб'юція, яку представляє компанія Logista. Компанія займається не тільки постачанням тютюнових виробів у більше ніж 300 тис. торгових точок в Італії, Франції, Іспанії, Португалії та Польщі, але й адмініструванням податків.

Раніше повідомлялося, що через нелегальну торгівлю сигаретами бюджет недоотримав у 2019 році майже 5 млрд грн. Більше третини нелегальних 3,5 млрд шт. сигарет торік українці придбали у вуличних торговців.

Автор: Віталій Мельник

Теги Новини України Евросоюзсигаретыкурение
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