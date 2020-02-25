В Європі в найближчі 2-3 роки будуть низькі ціни на газ, - Коболєв

Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

За його словами, зниження цін пов'язане з надлишком пропозиції зрідженого природного газу на ринку

В Європі в найближчі 2-3 роки будуть зберігатися низькі ціни на газ. Про це заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв в ході міжнародного Енергетичного форуму в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Коболєва, зниження цін пов'язане з надлишком пропозиції зрідженого природного газу (LNG) на ринку.

"Світовий ринок LNG перенасичений. Завдяки LNG європейський ринок газу сильно змінився в минулому році. "Нафтогаз" очікує, що ці зміни будуть стійкими протягом найближчих двох - трьох років", - зазначив він і додав, що влітку проводяться великі обсяги, які ніде зберігати.

Коболєв також розповів, що є обмежені сховища в Європі.

"Споживачі в Азії не можуть їх зберігати, так як у них немає таких сховищ, а споживання падає. Тому весь цей газ йде на європейський ринок. В результаті, створюється надлишок пропозиції, і ціна падає до дуже низького рівня. Ця тенденція буде мати місце протягом кількох наступних років", - додав голова правління "Нафтогазу".

Нагадаємо, раніше в Міненергетики анонсували рекордно низькі ціни на газ улітку 2020 року.

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