ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Європі в найближчі 2-3 роки будуть низькі ціни на газ, - Коболєв

Новини » Енергетика     25.02.2020 - 20:41
В Європі в найближчі 2-3 роки будуть низькі ціни на газ, - Коболєв
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

За його словами, зниження цін пов'язане з надлишком пропозиції зрідженого природного газу на ринку

В Європі в найближчі 2-3 роки будуть зберігатися низькі ціни на газ. Про це заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв в ході міжнародного Енергетичного форуму в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Коболєва, зниження цін пов'язане з надлишком пропозиції зрідженого природного газу (LNG) на ринку.

"Світовий ринок LNG перенасичений. Завдяки LNG європейський ринок газу сильно змінився в минулому році. "Нафтогаз" очікує, що ці зміни будуть стійкими протягом найближчих двох - трьох років", - зазначив він і додав, що влітку проводяться великі обсяги, які ніде зберігати.

Коболєв також розповів, що є обмежені сховища в Європі.

"Споживачі в Азії не можуть їх зберігати, так як у них немає таких сховищ, а споживання падає. Тому весь цей газ йде на європейський ринок. В результаті, створюється надлишок пропозиції, і ціна падає до дуже низького рівня. Ця тенденція буде мати місце протягом кількох наступних років", - додав голова правління "Нафтогазу".

Нагадаємо, раніше в Міненергетики анонсували рекордно низькі ціни на газ улітку 2020 року.

Раніше в Кабінеті міністрів України порівняли розмір платіжок за тепло індивідуальних користувачів у січні 2019 і 2020 років.

"Нафтогаз" різко знизив ціну на газ для населення
Новини України ЕвропаАндрій КоболєвНафтогаз УкраїниЦіна на газ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся