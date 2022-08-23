ua ru
Вт, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Європі з 2014 року видали понад 13 млрд доларів гарантій на проекти РФ, - Bloomberg

Новость на русском →
Вівторок 23 серпня 2022 22:59
У Європі з 2014 року видали понад 13 млрд доларів гарантій на проекти РФ, - Bloomberg Фото: У Європі з 2014 року видали понад 13 млрд доларів гарантій на проекти РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

За останні 8 років в Німеччині, Франції та Італії надали енергетичним проєктам РФ гарантій, на загальну суму понад 13 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Протягом 2014-2021 років, так звані експортно-кредитні агентства Німеччини, Франції та Італії надали російським енергетичним проектам фінансових гарантій на суму майже 13 мільярдів доларів, а їхні держбанки - ще на 425 мільйонів доларів.

Частина з цих проектів пов'язані з підсанкційними російськими олігархами, зокрема з Леонідом Міхельсоном та Геннадієм Тімченком. Також Німеччина та Італія надали гарантії найбільшому у Росії заводу з перероблення природного газу, який входить до структури "Газпрому". Його виконавчий директор Алєксєй Міллєр перебуває під санкціями ЄС із 2018 року.

Більшість експортно-кредитних агентств діють без належного нагляду з боку громадськості. США на відміну від Європи, повністю заборонили своїм експортно-кредитним агентствам співпрацювати з Росією після анексії нею Криму.

Принаймні два російські проєкти в енергетичній сфері, завдяки європейській фінансовій підтримці, допомогли РФ переорієнтувати свій експорт до Азії. Це відбулось на тлі економічних санкцій після повномасштабної агресії в Україні.

Нагадаємо, що в ОП заявили про страх окремих європейських країн перед РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Російська Федерація Італія Германия Європа
NEWS
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
DAILY
Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії