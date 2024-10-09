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В Европарламенте сорвали выступление Орбана с криками "он продался Путину и Си Цзиньпину"

Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Владимир Костырин

Выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пресс-конференции в Европейском парламенте во французском Страсбурге было сорвано активистом и венгерским оппозиционным политиком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Инцидент произошел, когда Орбан во вторник на мероприятии озвучивал свои планы по шестимесячному председательству Венгрии в Евросоюзе. На него "напал" член партии Демократической коалиции Венгрии и депутат местного совета в пригороде Будапешта Мартон Гекицки.

Во время выступления Орбана он подбежал к его трибуне и бросил в главу правительства Венгрии пачку банкнот.

Орбана перебили во время его спича о своей оппозиции к вопросу иммиграции.

Бросая банкноты в сторону венгерского премьера, активист громко обвинил его в продажности интересов страны в пользу российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.

"За сколько вы продали страну? За сколько вы продали страну, господин премьер-министр? Он продался Путину, он продался Си Цзиньпину!" - кричал Гекицкий.

После этого охранник опустил "нападавшего" на землю и впоследствии вывел из комнаты.

Инцидент произошел в тот момент, когда Орбан должен выступить перед Европейским парламентом в среду во время шестимесячного ротационного председательства Венгрии в блоке.

Позиция Орбана и критика

Напомним, Орбан уже длительное время подвергается критике со стороны лидеров и топ-чиновников стран ЕС из-за подыгрывания интересам страны-агрессора России, антизападной риторики с кремлевскими тезисами и упреками в сторону Украины, и блокирования помощи от Евросоюза для Киева.

Добавим, что в июле в МИД Польши даже предложили Орбану выйти из ЕС и НАТО и создать союз с российским диктатором Путиным.

Кроме того, летом в Евросоюзе решили перенести встречи глав МИД и Минобороны стран блока из Будапешта в Брюссель из-за позиции Орбана и его "мирного" тура, когда, находясь в Киеве, он предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить сопротивление вторжению РФ, сложить оружие и согласится на "мирные переговоры".

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ВенгрияВиктор Орбан