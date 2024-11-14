В Европарламенте призвали ЕС усилить борьбу с "теневым флотом" России

Депутаты Европейского парламента призвали Европейский союз (ЕС) усилить борьбу с «теневым флотом» Российской Федерации (РФ). Требуют более целенаправленных санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейский парламент .
Отмечается, что Россия использует старые танкеры для экспорта сырой нефти и нефтепродуктов за границу, несмотря на санкции ЕС, "Большой семерки", а также международных организаций. Это вызывает опасения относительно риска экологических катастроф, в том же числе крупных разливов нефти. В частности обеспечивает врагом финансированием для войны против Украины.
В резолюции евродепутаты призывают к:
"Евродепутаты хотят, чтобы страны-члены ЕС определили порты, способные принимать суда, подпадающие под санкции, которые перевозят сырую нефть и сжиженный природный газ (СПГ), и конфисковывать нелегальные грузы без компенсации", - отмечается на сайте.
В том же числе резолюция призывает страны "Большой семерки":
"Теневой флот" России - это неофициальная сеть танкеров и других судов, которые используются для транспортировки российской нефти в обход международных санкций, введенных из-за полномасштабного вторжения в Украину. Обычно эти суда принадлежат оффшорным компаниям, меняют флаги, отключают транспондеры, что позволяет им скрывать маршруты и конечных получателей грузов. Эта нелегальная система позволяет России продолжать экспорт энергоносителей, поддерживая прибыли, которые могут использоваться для финансирования военных действий.
Недавно Британия объявила о крупнейшем пакете санкций, направленном против "теневого флота" нефтяных танкеров России.
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