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В Европарламенте призвали ЕС усилить борьбу с "теневым флотом" России

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Депутаты Европейского парламента призвали Европейский союз (ЕС) усилить борьбу с «теневым флотом» Российской Федерации (РФ). Требуют более целенаправленных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейский парламент .

Отмечается, что Россия использует старые танкеры для экспорта сырой нефти и нефтепродуктов за границу, несмотря на санкции ЕС, "Большой семерки", а также международных организаций. Это вызывает опасения относительно риска экологических катастроф, в том же числе крупных разливов нефти. В частности обеспечивает врагом финансированием для войны против Украины. 

В резолюции евродепутаты призывают к: 

  • более целенаправленным мерам против этих судов в следующих пакетах санкций ЕС; 
  • систематическому применению санкций к судам, которые плавают водами ЕС без известной страховки; 
  • усиление возможностей наблюдения, особенно с помощью беспилотников и спутников; 
  • проведение целевых инспекций на море. 

"Евродепутаты хотят, чтобы страны-члены ЕС определили порты, способные принимать суда, подпадающие под санкции, которые перевозят сырую нефть и сжиженный природный газ (СПГ), и конфисковывать нелегальные грузы без компенсации", - отмечается на сайте. 

В том же числе резолюция призывает страны "Большой семерки":

  • усилить контроль за соблюдением ценовых ограничений на российскую морскую нефть; 
  • существенно снизить верхний предел цен на нефть и ликвидировать лазейки, которые используются Россией для переупаковки и продажи нефти и нефтепродуктов по рыночным ценам.

"Теневой флот" России

"Теневой флот" России - это неофициальная сеть танкеров и других судов, которые используются для транспортировки российской нефти в обход международных санкций, введенных из-за полномасштабного вторжения в Украину. Обычно эти суда принадлежат оффшорным компаниям, меняют флаги, отключают транспондеры, что позволяет им скрывать маршруты и конечных получателей грузов. Эта нелегальная система позволяет России продолжать экспорт энергоносителей, поддерживая прибыли, которые могут использоваться для финансирования военных действий.

Недавно Британия объявила о крупнейшем пакете санкций, направленном против "теневого флота" нефтяных танкеров России.

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