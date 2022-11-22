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В Европарламенте выступили против выделения средств ЕС правительству Орбана

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Антон Малиновский

Несколько депутатов Европарламента выступили против разблокирования миллиардов евро для Венгрии, мотивируя это тем, что премьер-министр страны Виктор Орбан нарушает демократические нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

На следующей неделе Европейская комиссия должна одобрить выделение Венгрии средств на сумму в размере десятой части от ориентировочного ВВП страны в 2022 году. Для этого правительство страны должно предпринять определенные шаги по борьбе с коррупцией и предоставить гарантии независимости судебной системы.

Однако некоторые депутаты выступили против этого решения - это были представители фракции социалистов и демократов, либеральной партии Renew и "Зеленые". Они считают, что реформы правительства Орбана недостаточны для обеспечения демократии".

"Правительство Венгрии не соблюдает верховенство права. Правильное решение - одобрить замораживание средств", - сказал Эйдер Гардиасабаль Рубиал, социал-демократ из Испании.

А София ин'т Уэльд, голландский либерал, заявила, что Орбан шантажирует ЕС, блокируя общие решения, требующие единодушия: от минимального глобального корпоративного налога до 18 миллиардов евро запланированной поддержки Украины, чтобы помочь ей бороться с Россией.

"Деньги должны быть заморожены раз и навсегда, это единственный язык, который понимает Орбан", - сказал Даниэль Фрейнд, немецкий зеленый и бывший активист Transparency International.

Напомним, что Орбан заявлял, что Венгрия не поддержит план Европейского Союза по выделению Украине крупной финансовой помощи в следующем году.

Также ранее сообщалось, что в Будапеште прошли массовые протесты против правительства Орбана.

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ВенгрияЕвропарламент