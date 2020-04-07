У Європарламенті заявили про зростання домашнього насильства після введення карантину

У деяких країнах Європейського союзу рівень домашнього насильства виріс на третину через тиждень після введення карантину і заходів ізоляції у зв'язку з коронавірусом. Про це йдеться в заяві Європарламенту.

Голова комітету з прав жінок Евелін Регнер закликала ЄС збільшити підтримку жертвам домашнього насильства під час пандемії COVID-19.

“Я закликаю всі країни-члени ЄС вирішити цю проблему і активно повідомити, де і як постраждалі можуть отримати допомогу. Це також повинно включати в себе прості способи зв'язку та оповіщення поліції, такі як текстові повідомлення або онлайн-чати, а також використання кодових слів з лікарями чи фармацевтами. Крім того, необхідно виділити більше місць в установах по захисту від насильства і жіночих притулках. Там, де це можливо, ЄС повинен підтримувати заходи держав-членів у фінансовому відношенні і допомагати їм інформувати про ці заходи", - повідомила вона.

Наголошується, що у зв'язку з ізоляцією, жінкам стало важче повідомляти про насильство, оскільки злочинець завжди поруч.

Раніше РБК-Україна писало, що канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала пандемію коронавіруса найсерйознішою кризою за всю історію існування Європейського союзу.

Також повідомлялося, що Європейський союз вирішив заснувати військову оперативну групу для боротьби з коронавірусом. Оперативна група буде створена у повній координації з НАТО.