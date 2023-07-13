Европарламент утвердил план по увеличению производства боеприпасов и ракет

Отмечается, что Акт в поддержку производства боеприпасов (ASAP) призван ускорить поставки боеприпасов и ракет в Украину и помочь странам-членам пополнить свои арсеналы.

Внедряя целевые меры, включая финансирование в размере 500 млн евро, ASAP стремится увеличить производственные мощности ЕС для решения текущей нехватки оборонной продукции, в частности, артиллерийских боеприпасов, ракет и их компонентов.

Так, ранее во время переговоров с Советом ЕС депутаты Европарламента добились того, чтобы финансирование получало более разнообразные проекты, а малые и средние предприятия имели право на более высокий уровень финансирования.

Депутаты Европарламента также настаивали на том, чтобы страны Евросоюза предоставляли Украине боеприпасы, которые финансируются в соответствии с этим законодательством, без ограничений на экспорт.

Теперь документ должен одобрить Совет ЕС, чтобы он вступил в силу.

Боеприпасы для Украины

В начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере 1 млрд евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

В начале июня Европарламент поддержал документ об увеличении европейского производства боеприпасов и ракет. После этого постоянные представители стран-членов ЕС согласовали проект регламента ASAP.

А в июле Совет ЕС и Европарламент согласовали план по увеличению производства ракет и боеприпасов.

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