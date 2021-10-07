Європарламент виступив проти використання систем масового розпізнавання осіб

Зокрема, за відповідну резолюцію проголосували 377 депутатів, 248 - проти, а 62 - утрималися.

"Використання додатків штучного інтелекту має бути віднесено до категорії високого ризику у випадках, коли існує можливість значно вплинути на життя людей. Зокрема, будь-яке широке застосування для цілей масового стеження слід вважати непропорційною мірою", - йдеться в резолюції.

Відповідно до резолюції, об'єктом стеження в ЄС можуть бути лише ті особи, яких підозрюють у злочині.

"Державні органи також повинні почати використовувати програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом", - зазначено в документі.

Крім цього, депутати Європарламенту також закликали заборонити:

використання приватних баз даних по розпізнаванню осіб, таких як система штучного інтелекту американського стартапу Clearview, яку вже використовують правоохоронці в деяких країнах;

системи прогнозування правопорушень, засновані на поведінкових даних.

Також у резолюції вказано, що системи ідентифікації на основі штучного інтелекту частіше невірно ідентифікують етнічні меншини, ЛГБТ, літніх людей і жінок.

