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Європарламент виступив проти використання систем масового розпізнавання осіб

Автор: Марія Кучерявець

Європарламент більшістю голосів прийняв резолюцію про необхідність введення в ЄС заборони на автоматичне розпізнавання осіб в громадських місцях. На думку депутатів, таке стеження загрожує правам і свободам людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європарламенту.

Зокрема, за відповідну резолюцію проголосували 377 депутатів, 248 - проти, а 62 - утрималися.

"Використання додатків штучного інтелекту має бути віднесено до категорії високого ризику у випадках, коли існує можливість значно вплинути на життя людей. Зокрема, будь-яке широке застосування для цілей масового стеження слід вважати непропорційною мірою", - йдеться в резолюції.

Відповідно до резолюції, об'єктом стеження в ЄС можуть бути лише ті особи, яких підозрюють у злочині.

"Державні органи також повинні почати використовувати програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом", - зазначено в документі.

Крім цього, депутати Європарламенту також закликали заборонити:

  • використання приватних баз даних по розпізнаванню осіб, таких як система штучного інтелекту американського стартапу Clearview, яку вже використовують правоохоронці в деяких країнах;
  • системи прогнозування правопорушень, засновані на поведінкових даних.

Також у резолюції вказано, що системи ідентифікації на основі штучного інтелекту частіше невірно ідентифікують етнічні меншини, ЛГБТ, літніх людей і жінок.

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Європарламент