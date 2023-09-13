Европарламент признал режим Лукашенко соучастником военных преступлений РФ в Украине

Европейский парламент признал режим белорусского диктатора Александра Лукашенко соучастником российских преступлений в Украине и призвал создать специальный трибунал для него.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на резолюцию Европарламента .

Отмечается, что Европарламент решительно "осуждает втягивание режима Лукашенко в войну РФ против Украины, а также пропаганду разжигания ненависти, дезинформации и пропаганды, перекликающиеся с воинственной риторикой Москвы; осуждает в связи с этим массовое снабжение режимом российских агрессоров боеприпасами и военной техникой, в частности производство запчастей для российской армии, а также размещение российских войск в Беларуси".

Депортация украинских детей

Также евродепутаты напомнили, что режим Лукашенко причастен к принудительной депортации украинских детей в Беларусь, где они подвергаются русификации и идеологической обработке.

Европарламент поддержал расследование украинской прокуратуры роли Беларуси в депортации детей и считает, что действия самого Лукашенко и его режима могут также приравниваться к преступлению против человечности в виде "депортации или насильственного перемещения населения" согласно Римскому статуту Международного уголовного суда.

Совет Европы призывают расширить список лиц, на которых распространяются санкции ЕС, включив в него тех, кто причастен к принудительной депортации украинских детей в Беларусь.

Спецтрибунал для режима Лукашенко

Европейский парламент считает, что, допустив неоправданную агрессивную войну России против Украины, режим Лукашенко стал соучастником преступлений, совершенных РФ, что предусматривает ответственность за разрушения и ущерб, нанесенный Украине.

Поэтому депутаты считают, что специальный международный трибунал по преступлению агрессии, совершенного Россией против Украины, должен иметь юрисдикцию для расследования не только российского диктатора Владимира Путина и российского политического и военного руководства, а также и белорусского руководства.

Поэтому профильные институты ЕС призывают принять все необходимые меры для обеспечения уголовного преследования белорусских чиновников, которые являются соучастниками военных преступлений совершенных против Украины.

Лукашенко - союзник Путина

Самопровозглашенный президент Беларуси является союзником главы Кремля Владимира Путина с начала войны. Он предоставляет российским солдатам свою территорию для учений. Также мониторинговые каналы писали, что РФ получала от Беларуси боеприпасы.

В августе Лукашенко рассказал о вторжении российских войск в Украину с территории его страны. При этом диктатор нафантазировал, что причину, по которой россияне начали свое с вторжения с северного направления в районе Чернобыльского региона, якобы нужно спрашивать у президента Украины Владимира Зеленского.

Более подробно о том, как Лукашенко помогает России в войне против Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.